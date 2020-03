También se refirió a la polémica que ha rodeado esta última semana a Eder Sarabia : “Parece que Sarabia haya matado a alguien… y también ahora parece que el cuerpo técnico no pueda expresarse como quiera . Él vive intensamente el fútbol, no faltó al respeto a nadie, yo en su lugar igual hubiera hecho lo mismo o peor, no estamos molestos”, opinó, en la misma línea que Gerard Piqué.

“ No es fácil cuando hay ese murmullo en el campo, cuando las cosas no salen y se escuchan cosas, pero debemos convivir con ello”, añadió el lateral, quien admitió que “rozar la perfección de años anteriores es muy difícil y debemos asumirlo”.

“Me gusta la polémica”, dijo irónicamente Alba preguntado por esta circunstancia tras el partido. “La actitud de los jugadores es buena y nos lo dejamos todo en el terreno de juego . Pitar en el minuto 15 y con 0-0 no me gusta”, insistió.

