Pitada monumental para Mbappé en la presentación de la temporada del París Saint-Germain

Después de él, la apoteosis. Durante al menos dos minutos los ultras no pararon de corear el nombre de Messi , excapitán del Barcelona y nuevo número 30 del PSG. “Fue una semana muy especial, quiero agradecer a toda la gente por el recibimiento, que fue increíble. Me siento muy feliz, muy ilusionado con esta nueva etapa “, dijo el internacional argentino, quien había sido presentado ante los medios el miércoles pasado.

You May Also Like