Pistons abren Draft 2021 eligiendo a Cade Cunningham

Los Detroit Pistons abrieron el draft de la NBA de 2021 el jueves por la noche al elegir a la estrella de Oklahoma State, Cade Cunningham.

A Cunningham, un escolta originario de Dallas, ahora se le pedirá que intente llevar a los Pistons de regreso a los Playoffs en la Conferencia Este. Detroit ha llegado a la postemporada tres veces en las últimas 12 temporadas, pero no ha ganado un solo partido de Playoffs desde que llegó a la Final de la Conferencia Este por sexta vez consecutiva en 2008.

Los Pistons esperan que eso finalmente pueda cambiar después de que un poco de suerte en la lotería del draft de la NBA del mes pasado los llevó a la primera selección general por primera vez desde 1970. Ese año, Detroit seleccionó a un futuro miembro del Salón de la Fama, el pívot de St. Bonaventure, Bob Lanier.

Los Pistons estarán encantados de lograr el mismo resultado esta vez, ya que Cunningham ingresa a una lista con un par de jugadores impresionantes del draft del año pasado en el alero Saddiq Bey y el pívot Isaiah Stewart, además del fichaje de agente libre del año pasado Jerami Grant, quien actualmente juega con el Team USA en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los Houston Rockets siguieron a Detroit eligiendo al jugador con el que habían estado fuertemente vinculados durante semanas: Jalen Green, el escolta explosivo que hizo historia el año pasado al ser parte del equipo inaugural Ignite de la G League.

Green promedió 17.9 puntos y disparó 36.5% desde el rango de 3 puntos para Ignite durante la burbuja de la G League en el Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, mostrando el tipo de habilidad que lo convirtió en un recluta de cinco estrellas.



Green ahora será la pieza central de los esfuerzos de reconstrucción de Houston tras el canje del ícono de la franquicia James Harden la temporada pasada, ya que jugará junto al grandote Christian Wood con los Rockets bajo la dirección del entrenador Stephen Silas.

Si bien la selección de Cunningham dio inicio oficialmente al draft, la acción comenzó mucho antes el jueves, con varios intercambios consumados o casi completados.

Uno de ellos fue por los propios Pistons, ya que las fuentes le dijeron a Adrian Wojnarowski de ESPN que Detroit estaba listo para enviar al pívot Mason Plumlee a los Charlotte Hornets, junto con la selección general No. 37, por la selección No. 57. Los Philadelphia 76ers, por otro lado, pagaron en efectivo para adquirir la selección No. 53 de los New Orleans Pelicans, mientras que los Brooklyn Nets enviaron al base Landry Shamet a los Phoenix Suns a cambio de la selección No. 29 y el base Jevon Carter.

Todos esos acuerdos, sin embargo, fueron eclipsados ​​por el que, según informó Wojnarowski, enviaría al ex MVP Russell Westbrook de los Washington Wizards a su ciudad natal Los Angeles Lakers para un paquete con el delantero Kyle Kuzma, el base Kentavious Caldwell-Pope y el pívot. Montrezl Harrell y consideraciones de selección de draft.