Piqué estalló contra sus compañeros en la derrota contra el Getafe: “¡Qué poca sangre, joder!”

El FC Barcelona sumó su primera derrota de la temporada el pasado sábado en el Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe , en un partido que, pese a estar disputado, no tuvo mucha acción en las porterías y se decidió con un penalti . Una derrota dolorosa para los de Koeman que no pudieron remontar el tanto de Mata en el arranque de la segunda mitad.

