¡Piojoso! Ex Calle 7, Lagartillo se graba mientras le sacan piojos y liendres

Están los exparticipantes de Calle 7 desesperados para que no los olviden. Ya les da igual hacer el ridículo para mantenerse en la palestra.

Uno de esos es Dimas Cárdenas, conocido como Lagartillo, quien pasó por el programa de competencia sin pena ni gloria, y que a finales del año pasado algunos internautas supieron de su existencia cuando abrió su OnlyFans y se hizo un par de miles de dólares.

Bueno, este vuelve con otra de las suyas, en esta ocasión publicó que es un piojoso. Sí, en un video se ve que le buscan piojo, “Miren el piojo que me han sacado. Yo un hombre me acaban de sacar eso de la cabeza. Áyala vida no puedo ser. Me sacaron como 12 piojos y un poco de liendres, yo ni sabía que era esa vaina, Dios santo a los hombres le da eso. Mucha gente me dice que me tire la cero, ni modo, me voy a tirar la cero ni modo”, comentó.

Esa publicación provocó cientos de comentarios, en su mayoría que daba asco, pues Lagartillo publicó los piojos. Otros decían que si así tiene la cabeza, cómo debería tener sus partes íntimas.

