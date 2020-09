Pintar una de las palas de los aerogeneradores podría reducir un 70% la muerte de aves

En este caso, las aves aumentaron la altura de su vuelo unos 7 metros al percibir la luz ultravioleta –que se mostró mucho más efectiva que la violeta–. No obstante, apuntan desde el NINA, esto no sería suficiente para evitar los choques, ya que el tamaño de estas palas ronda los 50 metros.

La investigación se ha realizado en la central eólica de Smøla, en Noruega . Uno de los investigadores, Roel May, explica que consiguieron reducir en un 70% la muerte de aves con sólo pintar una de las tres palas de negro. Un mayor contraste, explica May en la web oficial del NINA, hace que las turbinas sean más visibles para las aves y estas sean capaces de cambiar su rumbo para evitar la colisión.

Usar la energía eólica es condición sine qua non para lograr un futuro cada vez más sostenible . Pero los modernos molinos de viento que la producen tampoco son la panacea, y, si no, que se lo digan a las aves que chocan contra las palas de los aerogeneradores .

