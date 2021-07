Pinchazos, una semana de desistimientos y acuerdos

Al ser consultado sobre el particular el pasado viernes, el propio Martinelli respondió: “yo no soy puerco que da manteca”.

Dijo que cada querellante tiene criterio propio y es reflejo de sus propias decisiones. Y aunque no cuestionó los arreglos, opinó que si se están llegando a éstos no es porque Martinelli sea inocente. “Si yo estoy afuera y quiero llegar a un arreglo, por algo será”, reflexionó.

You May Also Like