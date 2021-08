Pinchazos: se espió la agenda de trabajo de políticos opositores

“Es increíble cómo no encontramos ningún correo que sea de un miembro del partido Cambio Democrático (CD) del 2012 al 2014”, dijo Castillo. En ese momento, el presidente de CD era Martinelli. El abogado adelantó que están por terminar la lectura del segundo de siete cuadernillos, que faltan unas 100 o 150 fojas (páginas) y que cada cuadernillo tiene unas 500 fojas. En este punto no se ponen de acuerdo los abogados defensores y la fiscalía. Algunos han dicho que un cuadernillo tiene mil fojas. El fiscal Ricardo González, vocero de la fiscalía en este proceso, dijo recientemente que la lectura de los cuadernillos terminaría en cuatro semanas.

