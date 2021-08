Pinchazos: leen más correos incerceptados, la defensa cuestiona páginas ilegibles

Más correos interceptados desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) sin la debida autorización judicial se leyeron este viernes 6 de agosto de 2021, en el decimotercer día del juicio que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por el caso de espionaje político.

Se trata de información contenida en el segundo de los siete cuadernillos que contienen el material que fue objeto de vigilancia entre 2012 y 2014.

De acuerdo con el fiscal Ricardo González, vocero de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, este viernes llegaron hasta la página 887 del segundo cuadernillo.

“Estamos próximos a terminar ese cuadernillo, dándole toda la información al Tribunal, que está teniendo toda la información con las pruebas, y efectivamente se está acreditando cómo se hacía seguimiento, vigilancia, seguimiento, persecución a líderes políticos, líderes de la sociedad civil, inclusive hay conversaciones personales que no sé en qué podría afectar eso a la seguridad nacional. Cada lectura que se hace es un elemento que se incorpora para que el tribunal tenga la capacidad de tomar una decisión ajustada a derecho”, explicó el fiscal.

Culmina por hoy la audiencia en el juicio por el caso Pinchazos.

Habla a los medios Alfredo Vallarino, abogado defensor del expresidente Martinelli.#LaPrensaSecuestrada

Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/eARF8O8pUd — La Prensa Panamá (@prensacom) August 6, 2021

PÁGINAS ILEGIBLES

Sin embargo, los abogados de Martinelli siguen atacando el acto. Alfredo Vallarino, uno de los que conforma ese equipo, lo llamó “pérdida de tiempo”, y cuestionó que la fiscalía no ha podido leer páginas de los cuadernillos.

“Le siguen diciendo a ustedes mentiras, (…) no se le puede dar valor a ninguna prueba que no tenga cadena de custodia, que no haya participado un perito. Hoy, nuevamente la fiscalía nuevamente dice que 200 páginas más no las pueden leer. Según ellos son ilegibles. Nosotros como defensa le dijimos al Tribunal: ‘tenemos el mismo cuadernillo y aquí se los podemos leer de la A a la Z. ¿Por qué no están metiendo esas pruebas? porque hay inconsistencias en los sellos, en los días en que se sacaron las actas. (…)”, dijo Vallarino.

Pero el fiscal González no habló de 200 páginas ilegibles, sino de 42. “El Ministerio Público sería irresponsable si empieza a interpretar y no a leer. Hemos señalado que esas páginas no se pueden leer porque son ilegibles. Y ese fue el tema que se presentó hoy. Fueron 42 páginas que no podían leer. Eso está establecido, ya el Tribunal ha dicho que lo que no entra por lectura no se va a considerar (…)”, sostuvo.

En la jornada de este viernes no estuvo presente el exmandatario Martinelli. En la mañana, Carlos Carrillo, otro de sus abogados, explicó que ayer, en horas de la tarde, tuvo una evaluación médica.

Lea también: Pinchazos: se espió la agenda de trabajo de políticos opositores

https://platform.twitter.com/widgets.js







MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...