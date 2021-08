Pinchazos: la fiscalía confía en la fortaleza de sus pruebas

En el decimotercer día del juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por el caso de espionaje político en su gobierno, se leyeron nuevos correos interceptados desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), sin la debida autorización judicial.

Se trata de información contenida en el segundo de los siete cuadernillos confidenciales, con material sobre los “objetivos” del CSN, entre 2012 y mayo de 2014.

De acuerdo con el fiscal Ricardo González, vocero de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, ayer viernes llegaron hasta la página 887 del segundo cuadernillo.

“Estamos próximos a terminar ese cuadernillo, dándole toda la información al Tribunal, que está teniendo toda la información con las pruebas y, efectivamente, se está acreditando cómo se hacía seguimiento, vigilancia y persecución a líderes políticos, líderes de la sociedad civil, inclusive hay conversaciones personales que no sé en qué podría afectar eso a la seguridad nacional. Cada lectura que se hace es un elemento que se incorpora para que el tribunal tenga la capacidad de tomar una decisión ajustada a derecho”, explicó el fiscal.

La defensa

Sin embargo, los abogados de Martinelli siguen atacando el acto. Alfredo Vallarino, uno de los que conforma ese equipo, lo llamó “pérdida de tiempo”, y cuestionó que la fiscalía no haya podido leer algunas páginas de los cuadernillos.

“Le siguen diciendo a ustedes mentiras (…) No se le puede dar valor a ninguna prueba que no tenga cadena de custodia, que no haya participado un perito. Hoy [ayer], la fiscalía nuevamente dice que 200 páginas más no las pueden leer. Según ellos son ilegibles. Nosotros, como defensa, le dijimos al Tribunal: ‘tenemos el mismo cuadernillo y aquí se los podemos leer de la A a la Z’. ¿Por qué no están metiendo esas pruebas? Porque hay inconsistencias en los sellos, en los días en que se sacaron las actas”, dijo Vallarino.

Pero el fiscal González no habló de 200 páginas ilegibles, sino de 42. “El Ministerio Público sería irresponsable si empieza a interpretar y no a leer. Hemos señalado que esas páginas no se pueden leer porque son ilegibles. Y ese fue el tema que se presentó hoy. Fueron 42 páginas que no podían leer. Eso está establecido, ya el Tribunal ha dicho que lo que no entra por lectura no se va a considerar”, sostuvo.

En la jornada de ayer viernes no estuvo presente Martinelli. En la mañana, Carlos Carrillo, otro de sus abogados, explicó que en la tarde del jueves su cliente tuvo una evaluación médica.

Mientras que Carlos Herrera Delegado, abogado de Balbina Herrera, víctima querellante en el proceso, coincidió con el fiscal González en que no hay dudas de que “hubo pinchazos”.

Añadió que el Consejo de Seguridad Nacional dejó de cumplir con su función de garantizar la seguridad nacional para enfocarse “de una manera muy premeditada en el espionaje político”. También habló de las páginas ilegibles. “Hay una gran cantidad de fojas que no se pueden leer. Hay fojas que tienen letras tan diminutas que el ojo humano no las puede percibir. (…) Y al Ministerio Público no le queda otra que omitir la lectura. La omisión de la lectura no afecta a ninguna de las partes”, remarcó.

Pegasus

El Tribunal de Juicio procesa a Martinelli por la supuesta comisión de interceptación ilegal de comunicaciones, y seguimiento y vigilancia sin autorización judicial. El juicio al expresidente de la República coincide con el repudio mundial por el uso del software espía Pegasus, para vigilar las comunicaciones de periodistas, políticos y activistas en diversos países.

El Proyecto Pegasus, una investigación periodística realizada por The Washington Post y otros 16 medios, dejó al descubierto que a partir de 2016 se usó Pegasus para intervenir más de 50 mil teléfonos en naciones conocidas por participar en la intrusión y vigilancia de sus ciudadanos. Pero Panamá ya había partido por delante en el tema, pues en 2012 la administración de Martinelli compró Pegasus a la compañía israelí NSO Group, a un costo de $8 millones.

En su página web, la empresa NSO Group se promociona como una compañía que “ayuda a las agencias gubernamentales a prevenir e investigar el terrorismo y el crimen para salvar miles de vidas en todo el mundo”.