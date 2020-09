Piloto habría estafado a varios empresarios

Este caso surgió luego de que una persona remitió a la cuenta de la sociedad Tomorrow Aviation Inc, vinculada a Purcell, la suma de $548 mil 750 para la compra de una avioneta Jet Falcon 20C, serie DA-00192, matrícula N831RA, sin embargo la Federal Aviation Administration determinó que no existía aeronave registrada con ese número de serie y matrícula.

