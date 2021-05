Pillan al novio de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, besando a otra mujer

“A mí lo que me sorprendió fue que se estaba enrollando con ella , y en un momento de despiste, que se fue al baño, él me agarró para intentar algo conmigo, entonces yo le empujé y le dije: ‘¿Qué haces?’, y ya fue cuando me enteré de lo que estaba pasando”, ha explicado la colaboradora.

Según ha contado Carbajo, “estaba tomando algo con unas amigas en Madrid y este chico llevaba toda la noche enrollándose con una chica , sin esconderse ni nada. En un momento de la noche, el chico me agarró del brazo para intentar algo conmigo y ya fue cuando mis amigas me dijeron que era el novio de Tamara Falcó”.

