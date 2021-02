Pilar Rubio recurre al mismo psicólogo que ayudó a Paz Padilla a superar la muerte de su marido

Rafael Santandreu es además el mismo psicólogo que ayudó a Paz Padilla durante su proceso de aceptación de la enfermedad y la muerte de su marido, que falleció el pasado 19 de julio a causa de un cáncer. Recientemente, la presentadora aseguró en sus redes que entonces “entendí que tenía dos opciones: algo oscuro o que es un viaje a otra vida. Ahora yo me quedo, pero pronto nos volveremos a unir . Por eso no le tengo miedo a la muerte “.

