Pilar Rubio muestra su faceta culinaria enseñando a preparar un flan casero ‘healthy’ para afrontar la cuarentena

Ver esta publicación en Instagram

Es cierto que muchos no nos podemos resistir a los dulces, postres, etc. Yo siempre pienso que no hay por qué dejar de tomar lo que te apetece, pero siempre hay alguna forma de hacerlo más sano, más saciante, más nutritivo, con menos grasa y con menos calorías. Así nos alimentamos y disfrutamos a la vez. Yo siempre estoy en contacto con @elisa.blazquez y uno de los postres que ella me mandó está presente en mi casa todas las semanas. Es un flan (mi postre favorito)😋. Flan de manzana, limón y canela Un postre ligero, rico en proteínas y súper saciante. El truco para que esté buenísimo y sea sano es potenciar el sabor y el dulzor con ingredientes naturales como la canela, la manzana y el limón. He puesto una pequeña cantidad de azúcar de coco, que tiene un bajo índice glucémico y además aporta minerales. NO TIENE GRASA, ES BAJO EN HIDRATOS DE CARBONO Y RICO EN PROTEÍNAS. Lo podéis tomar en el desayuno, a media tarde o como postre saludable. ¡Cuidarse es sencillo y apetecible si buscas ingredientes de calidad y elaboras recetas tan fáciles como esta! INGREDIENTES: 5 huevos 1/2 litro de leche de avena o coco. 1 manzana pelada. Ralladura de 1 limón o naranja. Una cucharada de canela. 2 cucharadas de azúcar de coco. Precalentar el horno a 250 grados. Mezclar todo con una batidora. Incorporar todo en una fuente de horno. Tapar la fuente con papel vegetal para horno. Meter en el horno 45 minutos. Para saber si está hecho, meter un cuchillo en el flan, si sale limpio está listo. Para rematar podemos espolvorear un poco de cacao puro al sacarlo.

Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 27 Abr, 2020 a las 6:08 PDT