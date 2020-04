Pilar Rubio la quiere “liar” desmontando los mitos sobre el embarazo

Finalmente, la periodista y actriz da respuesta a una pregunta que le han hecho muchas veces: “¿Pueden las embarazadas tatuarse?”. Sus dudas se las resolvió hace algún tiempo la reconocida tatuadora Kat Von D, quien no se lo recomendó, puesto que el mismo hecho de tatuarse sube imperceptiblemente el nivel de catecolaminas y, con ello, el estrés, algo que puede afectar al feto, razón por la cual no la recomienda.

A Pilar Rubio, como no podía ser de otro modo, l a cuarentena por el coronavirus le ha cambiado tanto la dieta como la rutina de ejercicios de embarazada. No el amor, que ese se lo sigue demostrando su marido, pero sí que son pequeños detalles que van variando.

