Pilar Quintana gana el Premio Alfaguara de novela 2021 con ‘Los abismos’

Y desde ese punto de la infancia en el que se empieza a perder la inocencia, la menor sospecha que quizá no fue deseada y que su madre, si hubiera tenido la oportunidad de elegir, quizás no hubiera decidido serlo, explica la autora.

Cuando empezó su carrera como escritora, rememora Quintana, “había ciertos temas que no le parecían importantes a la literatura porque eran temas de mujeres, como la maternidad. No se decía abiertamente pero estaba en el aire y ahora la literatura está reivindicando esos temas, algo que es maravilloso”.

