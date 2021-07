Piero Hincapié le hace un guiño al FC Barcelona antes de enfrentarse a Messi y Argentina en la Copa América | Fútbol | Deportes

El defensa central de 19 años atendió al diario español AS antes del partido contra Argentina.

En los prolegómenos de la ronda de cuartos de final de la Copa América de Brasil 2021, el defensa central Piero Hincapié (9 de enero de 2002), considerado una de las revelaciones del torneo, atendió una entrevista con el diario español AS en la que afirmó que no está decidido aún su traspaso a ningún club de Europa y que su cabeza “está en Talleres de Córdoba” (su actual equipo en Argentina). Surgido de Independiente del Valle, Hincapié jugó antes en la Selección absoluta que en la sub-20. En la concentración de la Tricolor en Goiania, antes del partido frente a Argentina, el nacido en la provincia de Esmeraldas cuenta lo que está viviendo con 19 años en el combinado patrio.

¿Cómo se encuentra?

La verdad muy bien, me tratan de maravilla acá, estoy como en casa.

Debutó en la selección mayor sin haber jugado en la sub-20, algo atípico. ¿Cómo fue ese debut?

Con un poco de nervios, son los primeros partidos en la absoluta y más en una Copa América, que es muy competitiva. Aproveché la confianza del profe Alfaro y fui todo para adelante (risas).

¿Cómo le dijo Alfaro que iba a ser titular?

El profe en la semana me venía poniendo en el once titular y creo que iba avisando que iba a jugar; llegó el día del partido y era titular. Me dijo que tenía que aprovechar la oportunidad, que sea como yo soy y que juegue como estaba jugando.

¿Está siendo una de las revelaciones de la Copa América, ¿le llegan estos comentarios a través de su familia o compañeros?

Mi familia por ahí me manda imágenes y yo me río. La verdad que yo trato de jugar y dar lo mejor de mí en cada partido, y todo lo demás vendrá por sí solo.

Está jugando en una liga como la argentina, que no es fácil. ¿Cómo se vive el fútbol de ese país?

Día a día la presión se tiene, aunque ahora que no hay hinchas es un poco menos, sabemos cómo son los hinchas en Argentina. Se extraña a los hinchas también, es una experiencia muy linda la de Argentina, la quiero aprovechar al máximo y aprendo de los compañeros.

Le tocará enfrentar a Lautaro Martínez o a Lionel Messi. ¿Pensó ya en ello?

Sí, sí, lo pensé mucho. Veo videos, veo cómo se mueven y cosas así por encima. Con Messi no se sabe por dónde te saldrá (risas). El rival será muy fuerte hoy y estamos preparados para ello.

Se habla mucho de su futuro, ¿le gustaría seguir en Talleres o vería con buenos ojos emigrar a Europa?

Sí, obviamente, me gustaría. Es mi sueño jugar en Europa y estar allá muchos años. Están las ligas más competitivas del mundo. Creo que todavía no está decidido nada y mi cabeza está en Talleres, pero cuando se dé algo se enterará todo el mundo, y por ahora no hay nada. Quizá en un futuro, no sé cuándo.

¿Qué liga de Europa le gusta más?

La liga española me gustaría. Me gusta el FC Barcelona.

¿Qué jugador es su referencia en el puesto?

Hay muchos, aprendo de todos. Aprendo de mis compañeros de selección, pero mis máximos referentes son Carles Puyol y Sergio Ramos, pero hay muchos de gran nivel.