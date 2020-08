Pierde la vida youtuber de 19 años que estuvo varios días en coma

Siempre que se da a conocer la noticia de que alguien perdió la vida es algo que duele, pero esto crece a saber que quien ya no se encuentra entre nosotros es un niño o alguien bastante joven, como el youtuber de 19 años de edad que estuvo en coma durante varios días y que al final perdió la bataIIa.

Fue su esposa quien estuvo a cargo de compartir la noticia a sus seguidores y familia en general, el nombre de youtuber era Landon Clifford, en su canal de Youtube relataba cómo era la vida de padre y esposo adolescente.

Landon Clifford se convirtió en padre de dos hijos a muy temprana edad, al abrir su canal de Youtube comenzó a tener éxito mientras compartía historias de su vida como “un adulto” responsable pues ya otras personas su familia, dependían de él.

Te puede interesar: Iusionada Gigi Hadid muestra las primeras fotos de su embarazo

El motivo de su d3ceso fue una lesión cerebral que lo llevó a estar seis días en coma, esta en la información que se ha proporcionado hasta el momento, sus seguidores pasados de millón 300 mil han cooperado con la familia de Landon para apoyar un poco con los gastos de su entierro.

La mu3rt3 de landon clifford me tiene súper dolida porque man, tenía solo 19 años, y me parece súper impactante como uno puede perderlo todo en un segundo, no me imagino como se han de sentir camryn y sus dos hijas, compartieron Twitter.