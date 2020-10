Pierde la vida Jhonny Nash intérprete de “I Can See Clearly Now” | EFE

El cantante actor y productor del género reggae Johnny Nash perdió la vida este martes 80 años de edad, fue su hijo el encargado de compartir la noticia ante sus seguidores la causa fue natural.

Johnny Nash ayudó a lanzar la carrera de Bob Marley quizá lo ubiques con su relación, además de qué se convirtió en director de una compañía discográfica se había convertido en un raro cantante del reggae nacido en Estados Unidos, sin embargo esto no lo detuvo para nada en su carrera.

Aunque el inicio de su carrera comenzó siendo cantante de pop posteriormente incursionó en el reggae y fue ahí donde se le recuerda haber sobresalido aún más hasta el final de sus días.

Su éxito más representativo fue “I can see clearly now”, tenía un poco más de 30 años cuando esta me lo día se convirtió en uno de los Hits del momento allá por 1972, misma canción fue utilizada en la película de Antz (Hormiguitas) de 1998.

El ciudadano estadounidense ahora convertido en un cantante de reggae fue el primero en llegar en llevar este género musical al público estadounidense, él elogiaba siempre a la isla de Jamaica por haber brindado grandes personalidades de la música como gran ejemplo mundial era su amigo Bob Marley.

Johnny Nash alcanzó su mayor auge allá por la década de 1960 y principios de 1970, fueron unas cuantas canciones las que sobresalieron a lo largo de su carrera, entre ellas se encuentran:

Siento que la música es universal la música es para los oídos y no para nada hay algunas personas que dicen que odian la música me he encontrado con algunos pero no estoy seguro de creerlo”, comentó Nash a Cameron Crowe.

A lo largo de su vida el cantante se casó en tres ocasiones sin embargo solamente tuvo dos hijos, era un aficionado a los caballos pues le fascinaba montar desde que era muy pequeño, cuando creció tuvo la oportunidad también de vivir en un rancho en Houston, además de que organizó y dirigió espectáculos de rodeo en el Johnny Nash Indoor Arena.

Buenas que quien convenció a su socio comercial para que firmara un contrato con Bob Marley fue él quien lo llevó a Londres a principios de la década de 1970, para él en aquel tiempo Marley era la estrella más grande a nivel internacional, años más tarde la estrella del reggae se convertiría en lo que su amigo auguró que se convertiría pues hasta el día de hoy es uno de los mayores representantes de este género musical alrededor del mundo.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y obtén más de Show News!

Fue después de 1980 que su carrera comenzó a decaer un poco pues dejó de grabar y actuar en pocas ocasiones se le debió presentarse en público o hablar con la prensa, posteriormente comentó que prefería estar con su familia pues para desarrollar un gran proyecto se tiene que hacer bastante promoción y giras.

Creo que haber logrado la gratificación en términos de las personas que he tenido la oportunidad de conocer nunca gané el Grammy pero no pongo mi fe en cosas de esa naturaleza comentó a Crowe.

En redes sociales han estado compartiendo algunas imágenes y deseando el pésame a la familia del cantante de inmediato se está volviendo viral su canción que se utilizó para la película Antz.

Siempre que se comparte una noticia dar una pérdida de una celebridad internet de inmediato nos vuelve tendencia y comienzan a recordar citas canciones escenas y situaciones que dicha celebridad haya pasado a lo largo de su vida, esto ocurrió con Johnny más esperamos que su familia tenga pronta resignación y continúe siendo recordado con el paso de los años.

Lee también: Pierde la vida Eddie Van Halen, leyenda del rock a sus 65 años