“Pido respeto a la memoria de mi marido”

Las declaraciones que Rocío Carrasco realiza en el sexto episodio de su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva han salpicado a la que fuera la segunda mujer de su padre, Raquel Mosquera. Su testimonio ha hecho que se cuestionase todo lo que durante años ha difundido Mosquera en los medios de comunicación.

Entre otras afirmaciones, Rocío Carrasco aseguró que su padre, días antes de su repentino fallecimiento, les pidió perdón a ella y a Fidel Albiac por su comportamiento. En lo que concierne a Raquel Mosquera, Carrasco indicó que las cosas no se hicieron bien tras la muerte del boxeador y la acusó de haberse quedado con algunas pertenencias de Pedro Carrasco, entre ellas un Rolex de oro.

Tras estas declaraciones, la viuda de Pedro Carrasco ha roto su silencio y ha utilizado sus redes sociales para desmentir todo lo que se está diciendo públicamente de ella y de su marido. “Me encuentro fuerte, pero muy triste. Por respeto a la memoria de mi marido, don Pedro Carrasco García, ya que él no se puede defender”, ha escrito en el primero de los extensos post que ha publicado.

“No voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública, ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos. Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y buen esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo”, ha defendido Mosquera.

Respecto al episodio en el que Rocío Carrasco relata que su padre le pidió perdón, Mosquera lo ha negado tajantemente: “En esa reunión éramos cuatro personas, y no tres, como dicen. Y tenía la lección muy bien aprendida supuestamente de lo que le tenía que decir a mi marido, mientras que la otra persona escuchaba atentamente. Nos fuimos sin poder ver a los niños, a sus nietos, y sin poder darle sus regalos de Reyes, que para eso pensábamos nosotros que íbamos. Especialmente mi marido Pedro, el abuelo de los niños, se fue con esa pena de no poder verles y darles sus regalitos (…). En ningún momento mi marido pidió perdón como dice. ¡Eso es otra mentira! ¿Por qué iba a pedir perdón mi marido, por ser buen padre o ser buena persona?”.

Posteriormente, Mosquera ha vuelto a intervenir en Instagram para tratar de desmentir a aquellos medios que han cuestionado su versión. “Ya me dije a mí misma, y las personas que me quieren lo saben, que si en alguna ocasión yo sentía que tenía que hablar, por alguna fuerza mayor, ese momento llegaría. Aunque no era mi deseo, me están supuestamente obligando, de una manera u otra. Y aquí me tienen, intentando defender la memoria de mi marido, y aclarar algunas cosas”, ha manifestado la peluquera.

Mosquera ha recalcado que todo lo que está haciendo lo hace “gratuitamente”: “Se me está obligando al final, de alguna manera, a que haga una entrevista exclusiva. No tengo miedo a nada ni a nadie”, ha reivindicado.

“Por todo lo que yo estoy hablando me pagarían mucho dinero, como todos los medios de comunicación lo saben. No se crean todo lo que dicen, igual que dicen que no me crean a mí. Igual que intentaron en el comentario de lo de conducir haciendo eses, cuando mi marido conducía y nos íbamos”, ha denunciado Raquel Mosquera.

“Soy una persona creyente y siempre pido a Dios y al que fue mi marido, Pedro Carrasco, todos los días del año esto que les voy a decir ahora. Dios mío, dame fuerzas para las cosas que puedo cambiar, serenidad para las que no puedo cambiar y sabiduría para saber diferenciar”, ha concluido la peluquera.