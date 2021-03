Piden vacunar a las personas con síndrome de Down mayores de 40 años

La Fundación Catalana Síndrome de Down (FCSD) ha reivindicado este domingo dar prioridad en la vacunación contra la Covid-19 a las personas son Síndrome de Down mayores de 40 años y a los jóvenes con comorbilidades de riesgo.

Esta demanda se hace coincidiendo este domingo con la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, para que se tome conciencia pública sobre este tema.

La ONU recuerda la “dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades”.

El Síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, y su incidencia estimada se sitúa entre uno de cada 1.000 recién nacidos en el mundo.

A principios del siglo XX se esperaba que estas personas vivieran menos de 10 años y, ahora, cerca del 80% de los adultos que tienen Síndrome de Down superan los 50 años.

En Cataluña, la Coordinadora Síndrome de Down ha iniciado una campaña conmemorativa del Día Mundial con un vídeo inclusivo, no exento de cierto humor, en el que una familia comparte un juego de mesa en el que se forman palabras y uno de sus miembros, con síndrome de Down, consigue completar el panel con la palabra Down.

La singularidad es que el joven incluye Down en el juego dándole la vuelta a la letra M convirtiéndola en una W.

La campaña en las redes sociales lleva la etiqueta #ambWdeDoWn y el vídeo se puede ver ya en YouTube.