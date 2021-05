Piden separar a directora de la Lotería Nacional; hoy habrá reunión

Contó que las anomalías se dan a la hora de la devolución. Dijo que los billetes o chances no vendidos por los billeteros se tienen que entregar antes del sorteo, pero que este proceso se extiende hasta casi las 6:00 p.m. Esta situación da pie para que se filtren los números ganadores y no se devuelvan. “Los que funcionan dentro de la devolución como los seguridad, agentes, desde abajo hasta arriba todos son responsables de ese mal funcionamiento, porque la Lotería debe cerrar la devolución antes del sorteo”, enfatizó. Es decir, que en este caso los billeteros solo devuelven los billetes no premiados, o “la basura”, dijo.

