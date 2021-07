Piden restringir accesos a no vacunados cuando se masifiquen dosis

La propuesta de impedir el acceso a determinados locales a personas no vacunadas no está exenta de polémica.

El presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (Arap), que tiene mayor representación de restaurantes en su membresía, dijo que en este momento no sería viable una solución de este tipo porque no ha llegado todavía la cantidad necesaria de vacunas. Una vez que lleguen y que todo el mundo se pueda vacunar, dijo que como empresarios podrán decidir si contratar o mantener a personas que no estén vacunadas y que la decisión sobre el acceso a los locales tendrá que ser tomada por el Gobierno.

