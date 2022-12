Piden rescindir el contrato con Revisalud; Consejo Municipal de San Miguelito citará a la empresa

Destacó que han estado detrás el tema de la recoleccuión de la basura y le han dicho a la empresa que mejore la frecuencia, “pero no podemos tomar decisiomes y llevarnos por las emociones. No podemos ser irresponsables y tomar decisiones apriori”, indicó.

“Qué hacemos con quitárselo si en estos momentos no hay una alternativa como empresa que dé el servicio, cómo se les va a quitar el contrato, osea, va haber mucho más basura y va a haber un caos y una crisis en el distrito. Eso hay que verlo, eso no se hace por emoción ni por impulsos”, precisó.

