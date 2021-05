Piden reglas claras sobre el proceso constituyente

Más allá, Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, dijo que si el ciudadano no sabe cómo y quiénes podrían llegar a ser los posibles constituyentes, muchos no van a querer firmar. “Están condenando el proyecto al fracaso antes de iniciarlo, ya que la cantidad de firmas que hay que recoger, de por sí, es bastante ambiciosa”, añadió.

Este domingo, el Movimiento Independiente indicó en un comunicado que los magistrados del TE no han cumplido su rol al no definir el método de elección de constituyentes.

