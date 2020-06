Piden reemplazo de estatuas confederadas por otras de Britney Spears

“Antes de convertirse en una de las leyendas pop más importantes e influyentes del mundo, Britney Spears vivía en una pequeña ciudad del sur llamada Kentwood, Louisiana. Britney no solo demostró su talento, sino que también demostró su fortaleza de carácter, no solo superar el colapso mental muy publicitado, pero trabajar continuamente para mejorar a sí misma. Ella es una inspiración para millones “, dice un extracto del documento escrito por Kassie.

El pedido fue realizado en el sitio web Change.org por una fan de Britney llamada Kassie Thibodeaux. En la solicitud, ella pide que todas las estatuas confederadas en su estado natal sean reemplazadas por la figura de la intérprete de éxitos como “Oops … I Did It Again”, “You Drive Me Crazy” y “Toxic”, informa tmz.com.

You May Also Like