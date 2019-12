Piden reapertura del caso Mi Primer Empleo

“Esta me imagino es una reacción del señor Juan Carlos Varela [presidente de la República] y del señor Luis Carles [titular del Mitradel] para callarme y que no siga denunciando las cosas que nosotros consideramos que violentan la democracia y la justicia”, precisó Cortés, también miembro directivo del opositor Cambio Democrático.

No obstante, la entonces fiscal segunda anticorrupción, Lizzett Chevalier, solicitó el archivo provisional del caso al no encontrar evidencias para probar las anomalías señaladas por la Contraloría.

