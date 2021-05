piden que se retire y lo ven “inaceptable”

Si la organización de Comic Barcelona no actúa en consecuencia , advierten, “nos veremos obligados a retirar nuestro nombre de futuras nominaciones a unos premios que quedan desprestigiados y a evitar futuras colaboraciones con un Salón que no nos tiene en cuenta”.

“Este Gran Premio es inaceptable, no cumple las reglas y no nos representa . Si este es el tipo de imagen que quiere proyectar el Salón, entenderemos que solo le interesa nuestro nombre para explotarlo, mientras recompensa actitudes que perpetúan la precariedad de unos autores que ya han sacrificado demasiado por este sector”, continúan.

Los firmantes, entre ellos diversos autores galardonados con el Premio Nacional del Cómic del Ministerio de Cultura y con el propio Gran Premio del Salón de Barcelona otorgado en ediciones anteriores, “repudian” el galardón a Antonio Martín y piden a la organización que “lo retire y conceda a una persona que cumpla los requisitos y tenga los méritos suficientes”. En caso de que no se retire el premio a Martín, los firmantes amenazan con no volver a participar en estos galardones.

