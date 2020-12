Piden proceso sin dilaciones en el nuevo juicio a Martinelli

Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, los miembros del tribunal que en agosto de 2019 declaró “no culpable” a Martinelli por este caso, no podrán participar. La sentencia del pasado 20 de noviembre que emitió el Tribunal Superior de Apelaciones no solo anuló el juicio que liberó de culpa a Martinelli por los pinchazos, sino que ordenó que el nuevo juicio se haga con distintos jueces.

You May Also Like