Piden oraciones por la salud mental de Kanye West

En la Biblia se dice: ‘No matarás’. Recuerdo que mi novia me llamó gritando y llorando, y yo entonces era un rapero que iba de acá para allá, con distintas novias y todo eso… Ella me dijo: ‘Estoy embarazada’. Ella lloraba y durante uno y dos y tres meses hablamos acerca de no tener a ese hijo. Tenía las pastillas [abortivas] en la mano”, relató West.

