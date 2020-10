Piden modificar ley de carrera administrativa para pagar prima

Ávila explicó que hay muchos funcionarios que quieren salir del gobierno, pero no han podido porque temen que no se les reconozcan sus derechos.

Al no estar en función, los servidores públicos no pueden solicitar el pago de su prima, derecho reconocido a los funcionarios permanentes, transitorios, contingentes o de Carrera Administrativa y de otras carreras públicas y leyes especiales, consagrado en el artículo 5 de la Ley 9 del 20 de junio de 1994.

