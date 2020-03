Piden investigación al Ministerio Público

Una de las moradoras indicó que la remoción del piso de la cancha fue superficial, principalmente porque no se construyó desde sus cimientos. “El contratista colocó una capa de cemento sobre el piso viejo… debajo de ese está el otro piso, [sólo] pusieron una capa sobre el otro. Yo no soy arquitecta, pero yo creo que esa [cancha] no está bien hecha para el costo que tiene”, afirmó la residente.

Se desconoce el alcance del contrato, ya que la información no está disponible en Panamá Compra, y la pasada administración del Municipio de Penonomé no entregó información sobre el uso de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales.

