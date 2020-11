Piden flexibilizar pagos vinculados a vacunas

Sin embargo, el hecho es que si esos flujos de capital se ven obligados a materializarse —si no es por las vacunas, entonces como regalías por tratamientos terapéuticos o pruebas de vanguardia—, los países en desarrollo pueden rebelarse, y lo harán. Necesitamos asegurarnos de que los países más pobres no lleguen a sus límites si queremos evitar un colapso en el reconocimiento global de los derechos de propiedad intelectual que frenaría la innovación en todo el mundo.

En cierto sentido, la petición actual claramente es una exageración. No hay razón para que se suspendan todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con la pandemia. Pocos países en desarrollo estarán interesados, por ejemplo, en la vacuna producida por Moderna Inc., que requiere el tipo de instalaciones de almacenamiento con temperaturas ultrabajas que tendrían dificultades para construir.

El problema no es solo lograr que los países pobres tengan acceso a las vacunas. Se trata de permitirles elegir la vacuna que mejor se adapte a sus poblaciones e infraestructura, y garantizar que reciban las dosis necesarias lo suficientemente rápido como para que no tengan que esperar hasta 2024 para reanudar la vida normal mientras Occidente y China avanzan.

You May Also Like