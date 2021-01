Piden equipar salas de audiencias en Herrera

Producto de la reunión y después de analizar las distintas alternativas , indicó la entidad, se establecieron los pasos a seguir para lograr la obtención de los recursos que requiere ese secto r, lo cual permitirá la optimización de las estructuras existentes. En la provincia de Herrera, d onde se mantiene hasta el 1 de febrer o una cuarentena total , el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decretó la s uspensión de los términos judiciales, sin que ello implique el cierre de los despachos judiciales, administrativos y de la defensa pública. Se indicó que la suspensión de términos no afectará e l funcionamiento del S istema Penal Acusatorio y lo que corresponda a las jurisdicciones de Familia y Niñez y Adolescencia en el trámite de medidas urgentes. Los despachos judiciales, administrativos y de la defensa pública continúan con las medidas y acciones referentes a la o rganización del recurso humano y distribución de tareas , disponiendo que concurran a los despachos solo el personal necesario requerido para que las labores no se vean afectadas.

