Piden educar a los menores de edad para combatir la cultura machista en el país

Asimismo, la doctora Ana Fábrega aprovechó la coyuntura para agradecer “el respaldo sincero y desinteresado” de la UE, no sin antes reiterar que el Ministerio de Seguridad Pública no escatimará esfuerzos con el objetivo de reducir significativamente la tasa de violencia de género y de feminicidios a lo largo y ancho del país.

You May Also Like