Piden dos años de prisión para Luisa Kremleva (‘Mujeres y hombres y viceversa’), acusada de fingir que el futbolista Theo Hernández la violó

Otra de las contradicciones era que, a las 6.23 horas , Luisa Kremleva le envió un WhatsApp a Theo Hernández para preguntarle, “de manera reiterada”, si iba a ir a su casa. Después lo llamó por teléfono, aunque no recibió respuesta, “actitud que no es lógica en una persona que, según afirma, acababa de ser violada”.

Los hechos que la “supuesta víctima” denunció fueron que Theo Hernández “ la forzó a continuar manteniendo las relaciones sexuales completas que ambos habían iniciado libremente en la parte de atrás del coche de él”. Entonces, ella explicó que, en un momento dado, decidió no continuar, pero él no la dejó.

You May Also Like