Piden desarrollar la conectividad en la región

“En la región central se pueden percibir fácilmente las importantes cadenas de valor, por su extensión, por su producción y la población, como la producción agropecuaria, y es necesario reimaginarlas post pandemia”. “Hoy podemos identificar qué hace competitiva a la cadena de valor; se puede producir sin tierra, pero no sin agua, no podemos sustituir el agua, por lo tanto este tendrá que ser tema a subsanar para reimaginarnos una agricultura muy diferente”, indicó Escudero.

