Piden controles sobre registro de beneficiarios finales

Ramón Anzola, directivo de la Asociación de Abogados Internacionales , advirtió del riesgo que acarrearía una filtración de la información contenida en el registro. “Se perdería la confianza en Panamá como institución y sector financiero. Las repercusiones de un sistema de registro que no sea robusto y que no involucre los mejores proveedores va a tener consecuencias más allá de una filtración de información”.

