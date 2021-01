Piden controlar uso de piscinas en Chitré

Se informó que el no cumplimiento de esta disposición, podría acarrear multas. “ Hacemos un llamado a todos los usuarios para que utilicen el suministro de forma adecuada y con responsabilidad”, informó el IDAAN en Herrera a través de un comunicado. Voceros de la entidad reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar el agua potable de forma adecuada. “El agua que no desperdicias sirve para que le llegue a familias en la partes altas y alejadas dela red “, puntualizó.

