Piden ayuda para evitar que adolescente con múltiples enfermedades quede ciego

Los papás de Eric, señalan que él necesita insulina para inyectarse dos veces al día, fenobarbital para la epilepsia y otros medicamentos de control de las otras enfermedades que padece y todas son costosas y ellos no pueden comprárselas porque con lo que recibe del programa Ángel Guardián no les alcanza. También informaron que se necesitan alimentos para su dieta de diabético y los tratamientos especializado para adaptarlo al sufrimiento que tiene que se une con el estrés para poder ayudarlo, pues se pone muy nervioso cuando ve a personas desconocidas. Los padres de Eric apelan a la buena voluntad de aquellas personas, organizaciones, empresas o empresarios, entidades y a las autoridades de nuestro país para que se le haga la cirugía de cataratas para que no pierda la visión.

