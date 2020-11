Piden audiencia para imputarle cargos a la fiscal Zuleyka Moore por ‘ilegalidad’ cometidas en el caso Odebrecht

“Es decir, se actúo en todo momento con conocimiento de que lo que se hacía era ilegal y lo que es peor, se ordenó porque no fue algo voluntario, a otros funcionarios de la fiscalía, que hicieran un informe de secretaría donde se aducía que los términos no terminaban el 25 de abril de 2019, porque había feriados y días libres en el transcurso del mismo” , explicó.

El jurista indicó que no hay razón alguna para que se retrase y no se proceda ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia , a la formal imputación de cargos a Moore, toda vez que se tienen suficientes elementos para hacerlo.

