Piden al presidente Laurentino Cortizo se mantenga representatividad de todos los sectores en nueva Ley de Pesca

“Somos conscientes de la importancia económica del sector pesquero en Panamá y de su ordenamiento integral para lograr una mayor sostenibilidad de los recursos y, de esta manera, garantizar la seguridad alimentaria de muchas poblaciones, por lo que es fundamental contar con una nueva Ley de Pesca incluyente , donde todos los sectores de pesca (con o sin personería jurídica, estén o no agremiados), sumados a los entes gubernamentales, no gubernamentales, científicos puedan participar en los procesos de toma de decisiones concernientes a la pesca”, detalla el comunicado.

