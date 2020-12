Piden al Gobierno un gasto de calidad

El financista Álvaro Naranjo dijo que la contratación de nuevos préstamos al final de año “preocupa por varias razones. La primera es que cada vez anuncian más deuda y más gastos, pero no hay un camino claro hacia cómo reactivar la economía y obtener mas ingresos. Por otro lado, me deja intranquilo que estén pactando más deuda tan solo unos meses después de que Panamá emitió $2,575 millones en los mercados de capitales y por segunda vez este año. Por último, que estemos hablando de más deuda tan solo un mes después de que nos bajaron a la calificación de riesgo soberana por, precisamente, el considerable aumento de la deuda”.

No obstante, son constantes los comentarios de empresarios que señalan que las cuentas atrasadas no terminan de ser saldadas.

