Piden a Leo Messi que no acepte la oferta para ser imagen de Visit Saudi Arabia por el bien de los derechos humanos

“ Si dice que sí a Visit Saudi Arabia, está diciendo que sí a todos los abusos contra los derechos humanos que se producen hoy en día en la Arabia Saudí moderna . Pero si dice que no, enviará un mensaje igualmente poderoso: que los derechos humanos importan, que la decencia importa, que quienes torturan y asesinan no lo hacen con impunidad. El mundo debe plantar cara a los que pisotean a los demás”, concluye la petición de Grant Liberty.

You May Also Like