Piden a la Corte Suprema desestimar amparos contra tribunal en caso de los pinchazos

Los amparos presentados por las abogados de Martinelli buscan que la Corte deje sin efecto la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones que el pasado 20 de diciembre declaró nulo el juicio en el que el exmandatario fue declarado no culpable de los pinchazos. En aquel primer juicio, celebrado en 2019, también se le acusaba de malversación de fondos y peculado de uso. Esos cargos no están incluidos esta vez.

You May Also Like