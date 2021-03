Piden 180 años de cárcel para un entrenador de fútbol de Málaga por abuso sexual a menores

“El procesado ejercía un control sobre el menor, con los mensajes de que debe acercarse a él y que no debe tener amigos”, dice el escrito inicial de la Fiscalía, indicando que le controlaba “que no estuviese con niñas, se mostraba celoso incluso” y a veces se quedaba a dormir en casa del acusado, lo que también ocurrió con otros menores.

You May Also Like