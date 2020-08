Picaduras de arañas, cómo identificarlas y actuar

Afortunadamente en España las especies de arañas que hay no son peligrosas, por lo que podemos tratar las picaduras como podríamos tratar otras. Primero debemos desinfectar la zona y, después, aplicar un producto específico para las picaduras de arañas . Esto será de gran ayuda. Asimismo no nos olvidemos del hielo. Es un elemento clave para reducir la inflamación.

No obstante, si la araña parda ha picado a un adulto esto puede no ser necesario. Debemos prestar atención a cómo evolucionan los síntomas y, si estos se agravan, entonces sí conviene buscar ayuda médica de inmediato. Sin embargo, por lo general, la picadura de la araña parda solamente es peligrosa en personas alérgicas o en niños .

La lesión de la araña viuda suele generar una sensación punzante, aunque el área afectada suele adormecerse. En estos casos hay que estar atentos, pues las personas pueden presentar síntomas leves en el lugar de la picadura o algo más graves como hipertensión, taquicardia, náuseas, etc. En estos casos se necesita atención médica inmediata tanto si se es alérgico como si no.

