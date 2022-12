Phillies llega a acuerdo con SS Trea Turner

Los Philadelphia Phillies contrataron a Trea Turner el lunes, acordando un contrato de $300 millones por 11 años con el dinámico campocorto.

El acuerdo incluye una cláusula de no intercambio, según una persona familiarizada con las negociaciones que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio inmediato.

Turner pasó más del año pasado con Los Angeles Dodgers después de ser adquirido en un canje a mitad de temporada con los Washington Nationals en 2021.También se reúne con el toletero Bryce Harper después de que los dos jugaran juntos con los Washington Nationals de 2015 a 2018.

Turner estuvo fantástico en su primera temporada completa con Los Angeles Dodgers, bateando .298 con 21 jonrones y 100 carreras impulsadas, el máximo de su carrera, para los campeones del Oeste de la Liga Nacional de 2022. También robó 27 bases y anotó 101 carreras.

El mercado de agentes libres para el talentoso Turner probablemente se vio mejorado por bases más grandes y restricciones en el posicionamiento defensivo que llegarán al juego el próximo año, dos cambios que hacen que el atleticismo y la versatilidad defensiva de Turner sean aún más valiosos que antes.



Rechazó una oferta calificada de $19.65 millones de los Dodgers en noviembre, uniéndose a un grupo estelar de torpederos agentes libres que también incluía a Carlos Correa, Xander Bogaerts y Dansby Swanson.

Turner, de 29 años, irrumpió en las mayores con Washington en 2015. El dos veces All-Star bateó .300 con 192 robos en más de seis temporadas con los Nacionales, ganando la Serie Mundial en 2019.

Turner y el as derecho Max Scherzer fueron canjeados a los Dodgers en un acuerdo multijugador en la fecha límite de cambios de 2021. Turner bateó .338 con 10 jonrones y 11 robos en la recta final, y Los Angeles llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional antes de ser eliminado por Atlanta.

Turner es un bateador de .302 con 124 jonrones, 434 carreras impulsadas y 230 robos en 849 juegos. Ha pasado la mayor parte de su carrera como campocorto, pero también ha hecho aperturas en Grandes Ligas en la segunda base y en el jardín central.