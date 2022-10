Phillies ganaron Juego 1 con rally en el 9no ante Cardinals – SwingCompleto

No hubo descanso. Jean Segura impulsó dos con roletazo lento que el segunda base no pudo fildear. Ese batazo tenía un 16% de probabilidad de ser hit (.160 xBA). Bryson Stott conectó rodado por primera y el inicialista intentó el out por home. ¡Safe! Otra para los Phillies.

El manager Oliver Marmol decidió dejar a Helsley, a pesar de que no acostumbró a utilizarlo para más de tres outs durante la campaña. Cabe recordar que el derecho norteamericano entró en el octavo con un out.

