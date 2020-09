Philips tiene la clave para alisar el pelo sin invertir en una plancha… ¡y ahora puede ser tuyo por 30 euros!

Pero, que no cunda el pánico: hay solución para ir bien peinado cada mañana sin necesidad de las soluciones anteriores. ¿Has oído hablar de los cepillos eléctricos? Este gadget, parecido a una plancha, permite, en una sola pasada, alisar el cabello, eliminando el encrespamiento al tiempo que lo protege de raíz a puntas. Fácil de usar e ideal para el día a día, este dispositivo no para de ganar puntos entre los usuarios que, además, ahora lo pueden encontrar rebajado en el catálogo del outlet Philips. ¿Quieres comprobar sus prestaciones?

Sin embargo, el abuso de este gesto puede resentir la salud de nuestro pelo pasado el tiempo, haciéndolo más quebradizo y consiguiendo que las puntas se abran mucho más rápido de lo habitual. Y es que, una exposición continuada al calor, sin ningún tipo de protección, no es adecuada para el cabello , ni con las tenacillas ni con el secador (si no incluye la tecnología iónica entre sus prestaciones).

